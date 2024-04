Coppia di escursionisti resta bloccata dopo una caduta: interviene l'elisoccorso

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta oggi, 14 aprile, alle ore 14, sulla via Ferrata di Sant'Antone nel Comune di Buti. Secondo quanto si apprende due escursionisti, un uomo ed una donna, stavano affrontando la ferrata quando una piccola caduta ha comportato per lei un infortunio che ne ha compromesso la risalita. Il personale dei Vigili del Fuoco specializzato in manovre speleo alpinistiche ha raggiunto i luoghi impervi dell'intervento e, in collaborazione con il Soccorso Alpino, accompagnato da un medico, hanno raggiunto i due sportivi fornendo loro assistenza. Per il recupero è stata poi scelta la via dell'elisoccorso Pegaso.