E' iniziato il Natale di eventi a Pisa: tutte le iniziative

Il Natale a Pisa si accende con il ricco calendario di iniziative, attrazioni, spettacoli e mercatini artigianali. Confcommercio si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Pisa per la gestione e la programmazione di eventi e attività nel centro storico e sul litorale, che ieri, sabato 26 novembre, ha preso ufficialmente il via con il taglio del nastro in piazza Vittorio Emanuele II alla presenza delle autorità.

"Un programma davvero ampio e adatto a tutte le età, che proseguirà fino a domenica 8 gennaio", afferma con entusiasmo il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Entriamo nel periodo più importante dell'anno per il fatturato delle attività e stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie per creare una città ancor più viva e accogliente nel periodo delle feste".

"Siamo felici di vedere un mercatino di Natale riqualificato anche nell'aspetto estetico e tante iniziative organizzate da Confcommercio che saranno sicruamente frequentate da tanti pisani e non solo, un modo davvero originale di vivere la città", dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti. "La nostra amministrazione si è impegnata per rendere la città bella e accogliente mettendo a disposizione le luci per l'illuminazione natalizia, pur in un momento complicato a causa dei costi energetici in aumento, ma in questo periodo di festività riteniamo ancor più importante lanciare un messaggio di speranza e positività".

"Pisa si sta trasformando in una vera città del Natale - aggiunge l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini - la città manifesta la sua capacità di attrazione turistica anche nel periodo natalizio, con mercatini di qualità e iniziative che colpiranno cittadini e visitatori in un momento dell'anno già ricco di eventi e mostre".

"Possiamo parlare di un Natale diffuso che si espande in tutto il centro storico e non solo, come dimostrano anche l'evento della imprenditrici della Vie en rose, in via San Francesco. il coinvolgimento del quartiere del Cep, e tantissime attività sul nostro bellissimo litorale", spiega il presidente del Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli. "Pisa è conosciuta in tutto il mondo per i suoi monumenti storici, ma è importante creare le premesse per avere maggiori flussi turistici in tutti i periodi dell'anno, anche grazie a iniziative come questa in grado di attrarre in città un vero turismo invernale".

Il programma

Piazza Vittorio Emanuele ospita la tradizionale pista del ghiaccio, decorata con speciali addobbi e illuminazioni, per la prima volta a disposizione delle scuole del territorio che potranno utilizzarla in esclusiva per attività con gli studenti. La casetta di Babbo Natale e il suggestivo Mercatino di Natale con 20 casette in legno, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. La pista del ghiaccio sarà inaugurata con l'esibizione di pattinaggio artistico 'Gli Angeli dell'amore'.

In Piazza del Carmine e Corso Italia le casette in legno destinate alla vendita di addobbi, brigidini e dolci natalizi.

Piazza Gambacorti è il cuore delle iniziative dedicate ai più piccoli, con l'installazione della Sfera di Natale dove bambini e genitori potranno scattare selfie in uno scenario da fiaba e gli spettacoli itineranti che proprio da 'Piazza della Pera' coinvolgeranno le principali piazze del centro storico, con street band, trampolieri, banda folkloristica e zampognari. Per la prima volta sarà possibile addirittura guidare un'innovativa slitta virtuale e distribuire doni in compagnia di Babbo Natale grazie alla fantastica esperienza di guida simulata garantita da uno speciale visore all'avanguardia. I bambini potranno anche consegnare a Babbo Natale e al suo fedele elfo la propria letterina. L'animazione nelle strade e piazze del centro storico è garantita anche con la nuova iniziativa 'Moto Folk', con i tipici canti natalizi intonati da una coppia di Babbo Natale a bordo di un sidecar.

L'intera area di Logge dei Banchi è addobbata a tema natalizio e arricchita da 25 bancarelle in legno con prodotti artigianali, mentre in Piazza Garibaldi per tutti i week end della manifestazione, e continuativamente nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, ospiterà il tradizionale mercatino degli hobbisti.

In Largo Ciro Menotti i gazebo dedicati ad eccellenze gastronomiche e dolci tipici natalizi, mentre in via San Francesco e via Dini si alterneranno nei week-end un ulteriore mercatino degli hobbisti, e anche le imprenditrici della 'Vie en rose' organizzeranno un nuovo evento in via San Francesco.

Le installazioni e le iniziative sono realizzate in collaborazione con CollEventi ed Etruria Eventi.

Anche nel quartiere del Cep per la prima volta sarà allestito il mercatino degli hobbisti a tema natalizio, mentre, il primo appuntamento sul Litorale pisano sarà giovedì 8 dicembre a Tirrenia con 'Sorriso in Moto', iniziativa dedicata alla mototerapia in collaborazione con l'associazione 'Eppur si muove', che permetterà a ragazzi e ragazze con disabilità di salire in sella a una moto in percorsi organizzati in sicurezza per trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza, dove sarà presente uno stand dell'Associazione Onlus 'Il Sorriso di Andrea'.

Gli eventi sul Litorale proseguiranno con 'La Magia del Natale sul Litorale' in programma a Tirrenia e 'Marina Christmas Time' a Marina di Pisa, per concludersi con la 'Festa della Befana' del 6 gennaio. Per vivere un'esperienza completa sono disponibili pacchetti turistici ad hoc dedicati ai Mercatini di Natale di Pisa, consultabili e prenotabili direttamente dal sito dedicato.