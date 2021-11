Natale a Pisa: casette in legno, pista di pattinaggio e tour in trenino accenderanno la città per le feste

Pista di ghiaccio, mercatini diffusi lungo l’asse centrale Piazza Vittorio Emanuele II-Borgo Stretto, percorsi didattici ed escursioni guidate. Sono alcune delle iniziative che saranno organizzate da Confesercenti Toscana Nord durante il periodo natalizio. L’associazione di categoria, come già annunciato, si è infatti aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Pisa per individuare un soggetto esterno a cui affidare in gestione la programmazione e l’organizzazione di un calendario di eventi ed attività, da realizzare in centro storico nel periodo compreso tra il 20 novembre 2021 e il 6 gennaio 2022.

"L’arrivo del periodo natalizio - dichiara l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini - rappresenta un’occasione di rilancio dopo una lunga fase di difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia. Per sfruttare al meglio questa opportunità abbiamo quindi deciso di individuare, per la prima volta attraverso un bando pubblico, un soggetto esterno al quale affidare l’organizzazione e la gestione di tutta una serie di iniziative in grado di valorizzare i mercatini e l’atmosfera natalizia con momenti di ritrovo e di divertimento rivolti a cittadini e turisti, che potranno godere di un’atmosfera accogliente nelle principali vie e piazze del centro storico. Anche quest’anno il Comune, attraverso il mio assessorato, provvederà all’illuminazione natalizia, all’installazione degli alberi di Natale, agli eventi di intrattenimento e al concerto che darà l’addio al 2021".

Le location e le iniziative previste dal progetto

Piazza Vittorio Emanuele II. La Piazza ospiterà la tradizionale pista del ghiaccio coperta. L’interno ed il perimetro esterno della tendostruttura saranno rifiniti con addobbi luminosi natalizi e sulla facciata lato Corso Italia sarà installato un maxischermo a led per la proiezione delle immagini dell'intero mercato e delle iniziative collaterali. Previsto anche un mercatino di Natale con la presenza di 20/30 casette in legno che ospiteranno gli operatori. In collaborazione con alcuni vivai di piante l'area mercatale sarà abbellita con due giardinetti allestiti e curati da azienda specializzata.

Piazza del Carmine. In piazza del Carmine è prevista la presenza di due casette in legno destinate alla vendita di addobbi natalizi.

Logge dei Banchi. Oltre alle tradizionali bancarelle è prevista la presenza di alcuni pannelli realizzati dagli studenti dell’Istituto Russoli dedicati al tema 'Natale a Pisa'. Sul lato esterno delle logge lato Piazza XX Settembre sarà allestita la Casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno imbucare la propria letterina, salutare Babbo Natale e farsi una foto ricordo con lui.

Piazza Garibaldi. Per tutti i week end interessati dalla durata della manifestazione, ad esclusione del periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, sarà allestito il mercatino dell’artigianato dell'ingegno dove proporre in vendita prodotti fatti a mano.

Largo Ciro Menotti. Prevista l’installazione di una tensostruttura. Questo spazio sarà interamente dedicato al cioccolato ed ai dolciumi natalizi.

Piazza della Pera. Previsto il posizionamento di 10/12 gazebo per l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari tipici delle regioni italiane, con particolare predilezione per i prodotti toscani.

Piazza Martiri della Libertà. Torna domenica 19 dicembre il mercatino del riuso grazie all’associazione 'Occhio del Riciclone'.

Giardino via la Nunziatina. Presso il giardino di Via la Nunziatina, nei giorni 10-11-12 e 17-18-19 dicembre previsto uno spazio aperto a produttori selezionati per presentare al pubblico i loro prodotti artigianali di birra.

Percorsi didattici e tour guidati. Prevista l’organizzazione di tour organizzati con il trenino con partenza dal centro storico sia per visitare il Parco che la città. Saranno inoltre organizzati percorsi didattici a piedi all’interno della città.