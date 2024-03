Problemi su Facebook e Instagram: i social non funzionano

Ci sono problemi su Facebook e Instagram. Si moltiplicano le segnalazioni, diffuse su chat e altri sociali. Molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere ai propri profili. In altre parole, ci sono problemi con il log in, quindi non si riesce in alcun modo a usare le funzionalità della piattaforma di Mark Zuckerberg. In alcuni casi l'impossibilità a 'loggarsi' viene motivata con un problema tecnico, in altri casi compare la scritta: 'Password non corretta'.

Anche un grafico pubblicato sul sito Downdetector, che monitora eventuali disservizi di social e piattaforme web, mostra un picco di segnalazioni dopo le 16 di oggi, martedì 5 marzo 2024: in pochi minuti sono oltre 30mila i casi riferiti, ma sono ovviamente molti di più.