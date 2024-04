A Calci la festa regionale dei pensionati Confesercenti

Saranno Calci e la Val Graziosa giovedì ad ospitare la festa regionale della Fipac, il sindacato dei pensionati di commercio e turismo di Confesercenti. Un evento che vedrà rappresentanti delle aree di tutta la regione oltre ovviamente alle istituzioni. Una giornata che vedrà la mattina dedicata ad un convegno (appuntamento dalle 9 al Teatro Val Graziosa) dal titolo 'Anziani fragili e barriere sociali: la gentilezza come strategia di miglioramento' per poi l’appuntamento conviviale al ristorante Pozzo di San Vito; nel pomeriggio visita al Museo di Storia Naturale della Certosa.



“Siamo davvero orgogliosi come Confesercenti Toscana, area di Pisa, di ospitare la tradizionale festa regionale dei nostri pensionati - spiega la coordinatrice Fipac provinciale, Giuseppina Lotti - festa che come sempre unisce la parte conviviale a quella della riflessione attraverso un interessante convegno. Un grazie alla Pubblica Assistenza di Pisa che attraverso Pages ha sostenuto l’iniziativa insieme alla Farmacia Le Querciole”.



Il convegno si apre alle 9 con i saluti istituzionali della coordinatrice provinciale Giuseppina Lotti, del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, del responsabile regionale di Confesercenti Gianluca Naldoni, del presidente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino e del direttore della Società della Salute Cristina Laddaga; la Regione sarà rappresentata dal presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e dall’assessore al Lavoro e formazione Alessandra Nardini.



Questo invece il programma degli interventi: dottoressa Moira Marchionni 'Gli anziani fragili e il territorio pisano chi sono? Quadro demografico, patologie più comuni. Cosa fanno? Servizi a loro favore'; dottoressa Ilaria Filippeschi 'La Compagnia De Miracoli: il teatro come strumento di comunicazione e relazione terapeutica' a seguito della proiezione del cortometraggio 'Non c’è niente da ridere' della Compagnia De Miracoli; dottoressa Azzurra Begeja 'Possibili strategie pratiche e occupazionali di cambiamento trasporti, ristorazione, parchi e luoghi pubblici'; Giampaolo Bucchioni 'Le comunità Gentili in Italia e Toscana, cosa sono e come si sviluppano'; dottoressa Elena Bonaccorsi e dottoressa Angela Dini 'Esperienze gentili sul territorio'.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare la Confesercenti di Pisa allo 0500988642.