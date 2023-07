Altri due progetti presentati dal Comune di Pontedera sono stati approvati e saranno finanziati in ambito Pnrr. Si tratta dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul fiume Era in via Tosco Romagnola (la passerella che porta al Villaggio Scolastico) e dell'intervento di riduzione del rischio idraulico sul Rio Rotina, per la sicurezza dell'abitato nella frazione di Santa Lucia.

I due progetti, inseriti nei capitoli di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di strade, ponti e viadotti, hanno un valore totale complessivo di quasi due milioni di euro: nello specifico 998mila euro per la passerella pedonale e 780mila euro sul Rio Rotina.

"Sono due interventi importanti che faranno arrivare altre risorse in città - è il commento del sindaco di Pontedera Matteo Franconi - il nostro Comune, ad oggi, ha saputo attrarre in ambito Pnrr oltre 15 milioni di euro. I due interventi più importanti sono legati al nuovo PalaAcqua per circa 5 milioni e mezzo e al Polo per l'Infanzia 0 - 6 con oltre 6 milioni di euro. Ma, in più, ci sono tutta una serie di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, come i progetti per il teatro Era e il cinema Agorà e le risorse ottenute per il Pnrr digitale, che, se da un lato, servono ad incrementare la funzionalità della macchina comunale nella gestione efficiente ed efficace dei processi interni, dall'altro lato, consentono di garantire la più ampia accessibilità dei cittadini ai servizi ed ai dati della pubblica amministrazione mediante un semplice click. Non scordiamoci poi che, recentemente, il Pnrr ha premiato anche il progetto Nemo della Fondazione per la Cultura Pontedera per la creazione di un portale museale digitale gratuito per la narrazione dell'identità di un territorio. Tanti investimenti ottenuti grazie a progettualità importanti e al costante lavoro dei nostri uffici comunali".

"La Giunta aveva approvato gli studi di fattibilità da presentare al Ministero dell'Interno circa un anno fa individuando percorsi già intrapresi da tempo - spiega l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli - nel caso della passerella si tratta di una manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, mentre sul Rio Rotina è prevista la deviazione del corso che, con questo intervento, passerà all'esterno dell'abitato mettendo in ulteriore sicurezza idraulica la frazione di Santa Lucia".