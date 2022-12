Cascina: inaugurato il nuovo fontanello di Latignano

E' stato inaugurato ieri mattina il fontanello di acqua ad alta qualità a Latignano, alla presenza del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, del vicesindaco Cristiano Masi e di Giuseppe Sardu e Fabio Trolese, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acque. Alla manifestazione hanno preso parte anche gli alunni delle seconde classi della scuola primaria San Giovanni Bosco di Latignano, che stanno portando avanti alcuni progetti a tema acqua.

Si tratta del secondo fontanello targato Acque nel territorio comunale di Cascina: come quello in funzione dal 2016 a Navacchio, anche il nuovo impianto costruito nel parcheggio di via Risorgimento - realizzato grazie al cofinanziamento dell’amministrazione comunale - garantirà l’erogazione di acqua della rete idrica 'immediatamente buona da bere', tramite un sistema che elimina il cloro assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. I fontanelli sono interamente progettati e realizzati dal Gruppo Acque, che si occupa - aspetto non meno importante - anche della loro manutenzione.

“Per noi il progetto Acqua ad Alta Qualità - ha spiegato Sardu - rappresenta ormai un’attività strategica e in continua crescita nell’ambito del servizio idrico. Oltre a offrire una reale opportunità di risparmio per le famiglie, ci fornisce la possibilità di attuare una strategia plastic free per i nostri territori e di valorizzare la risorsa di cui ci occupiamo quotidianamente. L’acqua del fontanello, che ha il pregio di essere immediatamente buona, è infatti la stessa che arriva nelle case: super-controllata, a chilometro zero e buona da bere”.

“Impianti come quello di Latignano - ha sottolineato Trolese - distribuiscono mediamente 550mila litri di acqua ad alta qualità in un anno, per un risparmio di 15 tonnellate di plastica monouso e una riduzione di emissioni stimata in 34 tonnellate di anidride carbonica. I numeri dimostrano come, grazie anche a iniziative come queste e all’impegno condiviso con cittadini e amministrazioni comunali, sia possibile dare un futuro sostenibile ai nostri territori”.

Il sindaco Betti, rivolgendosi ai bambini intervenuti, ha ringraziato la scuola e “Acque che porta l’acqua in tutte le nostre case. Ora, con questo fontanello, non avrete più bisogno di acquistarla ma potete venire direttamente qui senza appesantire la spesa e risparmiando la plastica. E con queste borracce che vi regala Acque, potrete fare rifornimento prima di andare a scuola, a fare sport o una scampagnata, cercando di usare la plastica solo quando strettamente necessario”.