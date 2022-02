Fuga in auto in zona stazione: rintracciato il terzo uomo

E' stato rintracciato il terzo uomo a bordo della Opel Corsa che nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio non si è fermata all'alt della Polizia e, durante la fuga, ha imboccato contromano via Vespucci travolgendo una donna in scooter. Si tratta di un 32enne italiano residente a Pisa, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'uomo, che era a bordo dell'auto insieme ai due 20enni tunisini già fermati ieri, era riuscito a dileguarsi a piedi. Nella fuga aveva perso anche il cellulare, recuperato dai poliziotti, che sono poi riusciti a scovarlo.



Anche il 32enne è stato così denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, in concorso.La donna investita dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.