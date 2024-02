Gioielli, monete antiche e 4mila euro nascosti in guanti da lavoro: denunciati due ventenni

Un pisano e un livornese, entrambi ventenni e con origini slave, sono finiti nei guai al termine di un controllo svolto dalla Polizia della Questura di Arezzo nel corso di un consueto servizio sulle strade del territorio provinciale. Nel week end appena trascorso, gli agenti della Polizia Stradale schierati sull'Autostrada del sole hanno fermato i due a bordo di una vettura con targa italiana.

I poliziotti, già da un sommario controllo, si sono accorti che nonostante le apparenze di normalità c’era qualcosa che non andava nel comportamento dei ragazzi e li hanno invitati a seguirli in ufficio per approfondire gli accertamenti: troppe, infatti, le contraddizioni emerse dalle loro dichiarazioni, visti anche i loro numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Così, da un’accurata perquisizione del veicolo, i poliziotti aretini hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo 3 guanti da lavoro: al loro interno occultavano, ben suddiviso, un 'tesoretto' costituito da 4.200 euro in banconote di vario taglio, monili in oro di differenti tipologie e monete antiche d’argento. Vista la mancanza di collaborazione da parte dei fermati riguardo alla provenienza degli oggetti e del denaro, sono immediatamente scattate delle serrate indagini che, nel giro di appena un’ora, hanno permesso di accertare che quanto ritrovato era il bottino di due furti in abitazione avvenuti a Bibbiena circa un’ora prima del fermo dell’auto, prontamente denunciati.

Essendo ancora in corso gli accertamenti per verificare il loro effettivo coinvolgimento in entrambi i furti, per il momento i due sono stati denunciati per ricettazione e la loro auto è stata sequestrata, anche perché il conducente è risultato privo della patente di guida. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.