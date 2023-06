Tenta il furto, si nasconde sotto al bancone del negozio all'arrivo dei Carabinieri: arrestato

Classica 'spaccata', con l'arresto come epilogo. Nelle prime ore di stamani, 4 giugno, uno straniero sulla 30ina ha dato l'assalto ad un esercizio commerciale di Pisa, a Porta a Lucca, non lontano dallo stadio. Per entrare ha rotto il vetro della porta usando la grata di un tombino, poi è entrato per rubare il possibile.

Il rumore provocato dall'azione ha preoccupato alcuni residenti, che hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri. I militari si sono trovati davanti al tipico scenario del furto, sono quindi entrati per la perlustrazione e lì la sopresa: sotto il bancone del negozio hanno trovato proprio il ladro, che si era nascosto nella speranza di sfuggire alla cattura, non avendo fatto in tempo ad allontanarsi. In suo possesso aveva ancora il denaro preso dalla cassa. Per lui sono scattate le manette in flagranza di reato. Domani sarà giudicato con rito direttissimo.