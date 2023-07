Lungarni, rubano dall'auto di turisti stranieri che però ha la videosorveglianza incorporata: denunciati

Una fortuna nella sfortuna, con una tecnologia che ha aiutato i Carabinieri a trovare i ladri. La vicenda è successa in questi giorni: alcuni turisti stranieri, in visita a Pisa con la propria auto, sono stati vittima di un furto. Purtroppo un classico che capita, con i due malviventi che hanno forzato il veicolo parcheggiato lungo i lungarni, per portare via quello che potevano dai bagagli del viaggio. Fra gli oggetti rubati un pc, del denaro contante e altro materiale.

Il mezzo dei turisti, però, è dotato di telecamere che si attivano in caso di effrazione e riprendono la zona circostante. In questo modo le immagini hanno catturato il dettaglio della macchina usata dai ladri per arrivare e andare via dal luogo del reato. Così, una volta dato l'allarme, partono le indagini. I militari vengono quindi a sapere che un'auto simile a quella ripresa è stata da poco ricoverata presso un'officina cittadina: ha avuto infatti un problema tecnico ed è stato necessario l'intervento del soccorso stradale.

A quel punto i Carabinieri si sono appostati presso l'officina, per poi procedere al controllo non appena fossero rientrati i sospettati. Al rientro dei due è scattata la perquisizione a bordo del veicolo. E' stato un successo: parte della merce rubata è stata trovata sotto il pianale della bauliera. I beni sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari, che sono tornati in viaggio per le loro vacanze.