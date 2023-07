I Carabinieri della Stazione di Monteverdi Marittimo hanno denunciato una persona per tentato furto di una bicicletta elettrica di proprietà del Comune e in uso alla cittadinanza locale. Secondo l'indagine, nell’attimo in cui veniva tentata l’azione delittuosa una segnalazione è giunta ai militari, che si sono recati immediatamente sul posto. Inizialmente, non è stato possibile per gli operatori rintracciare la persona segnalata, ma grazie all’incrocio di dati ed ai riscontri successivi, il presunto ladro è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria.