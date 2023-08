Dipendente di azienda ruba alimenti dal magazzino: scatta la denuncia

Rubava indisturbato generi alimentari dal magazzino di un'azienda del territorio per la quale lavorava. E' stata la direzione dell'azienda ad avvisare i Carabinieri della Compagnia di Pontedera che hanno avviato le indagini che hanno permesso di raccogliere elementi su di una persona dipendente dell’impresa. Controllata all’uscita del turno di lavoro e sorpresa in possesso di generi alimentari verosimilmente asportati dal magazzino - per un valore di 450 euro circa – è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

A seguito di una successiva perquisizione domiciliare, è stata recuperata ulteriore merce per un valore complessivo da quantificare, sul possesso della quale non è stata fornita giustificazione.

Tutta la merce è stata restituita al personale dell’azienda.