Ruba merce in un negozio di Corso Italia: denunciata

Furto nella tarda mattinata di ieri, 21 settembre, al negozio OVS di Corso Italia a Pisa. L’addetto alla vigilanza ha fermato una donna che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio occultando della merce, innescando quindi l’allarme acustico. L’autrice del furto è stata presa in consegna dai poliziotti della Squadra Volanti, che l’hanno identificata per una donna dell’Est Europa di poco più di 30 anni, residente a Calcinaia. Hanno inoltre recuperato la merce, del valore di circa 100 euro, restituendola alla direzione dell’esercizio commerciale. La donna verrà denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale.