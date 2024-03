Fanno razzia di merce nei negozi di Corso Italia

Due commesse di una nota profumeria di Corso Italia nel primo pomeriggio di mercoledì 13 marzo hanno segnalato a due agenti del Nosu della Polizia municipale, in servizio in zona stazione, due uomini che, a loro dire, avevano rubato costosissimi profumi in negozio pochi minuti prima. Le due ragazze aggiungevano che, con ogni probabilità, i due si erano introdotti anche in altri negozi sempre di Corso Italia.

Gli agenti si sono così lanciati all'inseguimento dei ladri indicati dalle commesse, riuscendo a raggiungerli in via Cesare Battisti, all’intersezione con via Mascagni, ma i due soggetti sono comunque riusciti a dileguarsi con destrezza non prima però di aver gettato le borse che avevano a terra per correre più velocemente.

E' stata così recuperata la refurtiva. Gli agenti hanno passato poi in rassegna i negozi del Corso per capire quali fossero i commercianti derubati, invitandoli, pertanto, a sporgere querela per poter rientrare in possesso della loro merce.

Numerosi profumi, diverse borse in pelle di note griffes internazionali e molti articoli sportivi: questo il bilancio di un furto fallito grazie all’intervento della Polizia municipale.