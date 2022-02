Panetteria colpita dai ladri a Pardossi

Ladri in azione nelle prime ore di stamani, 9 febbraio, nella frazione di Pardossi a Pontedera. Vittima il panificio Gnegne's Bekary in via Fosso Nuovo. Il caso è emerso dalla pagina Facebook dell'esercizio.

L'azione è avvenuta intorno alle 3 di mattina. "Due delinquenti hanno violato la mia attività - scrive la titolare - schiantando con due tombini il vetro della porta d'entrata". Il bottino è stato solo il fondo cassa, con lo strumento che è stato portato via. Ecco quindi l'appello dell'esercente: "Se vi trovare in zona per i campi di Pardossi o quelli in direzione Cascina e vedete una cassetta di metallo fatemi sapere. Sicuramente dopo essersi resi conto di non aver guadagnato niente a parte due monetine l'hanno gettata per sbarazzarsene".