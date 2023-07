Entra nel supermercato e riempie il trolley di superalcolici: scoperto

Nella giornata di venerdì 14 luglio, in un supermercato di Pontedera, un soggetto ha preso un trolley e lo ha riempito con 15 bottiglie di superalcolici. Poi si è indirizzato verso l'uscita del negozio sperando di passare inosservato. Oltrepassata la barriera delle casse, l'uomo è stato fermato dal personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza.

All'interno del trolley gli addetti hanno ritrovato superalcolici per un valore complessivo di circa 250 euro. Immediata la richiesta d’intervento alla Centrale Operativa della Compagnia di Pontedera, che ha inviato sul posto una pattuglia di militari che ha identificato la persona fermata. La merce, recuperata interamente, è stata restituita alla direzione del supermercato mentre il soggetto, condotto in caserma e terminate le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.