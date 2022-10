Ubriachi rubano generi alimentari al supermercato e scappano in pullman

Furto segnalato ieri, 26 ottobre, all'ora di pranzo alla Sala operativa della Questura. Due persone, all'interno del supermercato Esselunga di via Cisanello a Pisa, avevano rubato generi alimentari e si erano poi allontanate a bordo di un autobus di linea verso l’ospedale.

Le Volanti della Polizia si sono subito recate sul posto e hanno rintracciato le due persone proprio nei pressi dell'ospedale, entrambe in evidente stato di ubriachezza ed in possesso della refurtiva dal valore di qualche decina di euro.



I due cittadini sudamericani sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di furto in esercizio commerciale; sono stati inoltre amministrativamente multati per l’ubriachezza. La merce recuperata è stata riconsegnata alla direzione del supermercato.