Ginevra Pacini Galazzo nuova Presidente del Rotaract Club Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdi 16 Luglio si è svolto, nella suggestiva location sul mare del Ristorante PesceMatto, il Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Pisa tra Francesco Ferraro e Ginevra Pacini Galazzo.

Erano presenti numerose autorità Rotariane, Rotaractiane e Innerine, tra i quali ricordiamo, Francesco Corti e Daniele Cardella (Rappresentanti Distrettuali dei due anni sociali), e Tommaso Menchini Fabris per il Rotary Club Pisa, i Presidenti Savino Sardella e Giampaolo Russo per il Rotary Club Pisa Galilei, il Presidente Massimo Lupetti per il Rotary Pisa Pacinotti e le Presidenti Cristina Cagianelli e Francesca Muratorio per l’Inner Wheel Pisa.

Francesco Ferraro, presidente uscente, ha relazionato sull’annata appena conclusa, purtroppo innegabilmente condizionata dalla pandemia che ha ridotto le attività alla sola modalità telematica, in cui comunque ha saputo reinventare il club permettendo l’approfondimento di numerose tematiche, e lo svolgimento di storici eventi del club primo fra tutti la V edizione del Premio Sara in partnership con i club Rotary Pisani; prima di congedarsi ha infine, rivolto un ultimo ringraziamento al consiglio direttivo uscente che lo ha coadiuvato e un ringraziamento ai soci che hanno supportato il club nell’organizzazione del Passaggio delle Consegne del Distretto Rotaract 2071 che si è svolto a Pisa nella giornata del 3 luglio.

Quindi Francesco Ferraro, ha passato il collare a Ginevra Pacini Galazzo, che dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, ha espresso il suo orgoglio nel poter guidare il Club e il suo auspicio per la continuità della cooperazione all’interno della famiglia rotariana. Ha poi introdotto le linee guida che accompagneranno il club durante l’annata e che verranno approfondite durante la tradizionale cena di Apertura che si svolgerà il 03 settembre.

È stata successivamente presentata la squadra del Consiglio Direttivo, che sarà così composto: Chiara Bosetti Vicepresidente, Giacomo Vetturini Segretario, Gianluca Mazzei Tesoriere, Serena Mazzeo Prefetto, Gianluca Fornari Consigliere e Francesco Ferraro Past President.

Inoltre, Gianluca Fornari guiderà la Commissione Azione Interesse Pubblico del Distretto Rotaract 2071 e Gianluca Mazzei, sarà membro della Commissione Cultura sempre del Distretto 2071.

Durante la serata sono infine, entrati a far parte del Club in qualità di socio, Ilaria Mugnaini, Giulio Stacchini ed Elena Pisacreta, mentre Chiara Barsotti e Lorenzo Paladini, entrambi Past President del Club, sono stati nominati Soci Onorari del Club.