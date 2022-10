A tu per tu con la Protezione civile: il Centro del Monte Pisano apre le porte ai visitatori

Un'occasione per conoscere da vicino la macchina operativa della Protezione civile, sempre in prima linea per aiutare la cittadinanza e garantire la sicurezza nelle più svariate situazioni di pericolo.

Nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile, dalle 14,30 alle 18,30 di sabato 15 ottobre, sarà possibile infatti visitare il Centro intercomunale di protezione civile 'Monte Pisano' che si trova in via del Paduletto a Caprona.L’evento, denominato 'La Protezione civile a porte aperte', è promosso dal Comune di Calci e dal Centro Intercomunale 'Monte Pisano' in collaborazione con le associazioni di protezione civile e antincendio boschivo di Calci e del Monte Pisano e consentirà ai visitatori di conoscere le attività e le funzionalità del Centro, di scoprire mezzi e tecnologie a disposizione e di assistere ad alcune dimostrazioni.Questo quanto previsto nel dettaglio:- Visite guidate alta Sala Operativa e agli 'Occhi del Bosco'- Mostra statica di mezzi e attrezzature di Protezione Civile- Informazioni sulle buone pratiche di Protezione civile, sui rischi del territorio ed sui comportamenti da adottare in caso di emergenza- Informazioni sui sistemi di allertamento in dotazione al Comune di Calci e su come iscriversi- Dimostrazione pratica di ricerca persone scomparse con i cani dell'Unità Cinofila 'K-9' dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Calci.Il giorno successivo, domenica 16 ottobre, i volontari del Gva 'Logli Paolo' e il personale tecnico del Centro intercomunale e del Comune di Calci proseguiranno la campagna d'informazione in piazza Garibaldi, sempre dalle 14,30 alle 18,30.