Scoperto giro di spaccio da centinaia di euro a settimana fra Pontedera e San Romano

Un 30enne nigeriano è stato fermato ieri 14 novembre dalla Squadra Mobile di Pisa a Pontedera, al termine di un filone d'indagine che ha permesso di ricostruire un giro di spaccio che fruttava allo straniero diverse centinaia di euro a settimana. A suo carico è stata emessa e quindi eseguita la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa. Contestualmente sono state avviate le procedure di revoca del permesso di soggiorno, utili per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

L'indagine è partita da un altro arresto della Polizia del capoluogo, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera. I fatti risalgono allo scorso maggio. In quel caso in manette era finito un uomo accusato di rapine a supermercati nelle province di Pisa, Pistoia e Firenze. Dagli accertamenti su relazioni con altri soggetti sospettati essere dediti all'attività di spaccio nella zona della Valdera è emersa la fiorente attività, che aveva luogo principalmente fra la stazione di Pontedera e San Romano.

Il 30enne nigeriano, secondo gli inquirenti, usava per gli appuntamenti e gli scambi un'utenza telefonica intestata ad un prestanome. A farlo scoprire, una volta messo sotto controllo, è stato un sms automatizzato di una ditta di spedizioni: il messaggio sul telefono del lavoro è stato intercettato, fornendo così agli investigatori un nome ed una residenza. Dagli archivi dei foto-segnalati è emerso anche il volto dell'uomo. A quel punto è partita la tradizionale azione sul campo, con gli appostamenti che hanno portato a riscontrare diverse cessioni di droga nel territorio della Valdera. Sono stati sentiti anche diversi clienti, in modo da comprendere al meglio il (ricco) contesto del giro di spaccio. Al momento del fermo l'uomo è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di eroina, anch'esso sottoposto a sequestro.