Caro energia, i commercianti hanno deciso: a Capannoli e Santo Pietro una Illuminazione natalizia più sobria

Un'illuminazione natalizia più sobria a Capannoli e Santo Pietro Belvedere, in solidarietà con le attività che più stanno soffrendo il caro energia. Questa la decisione che arriva al termine dell'assemblea organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa riunita per discutere, tra i vari temi, le iniziative in vista delle prossime festività natalizie.

“A Capannoli e Santo Pietro i commercianti sono sempre stati protagonisti dell'illuminazione, contribuendo direttamente alle spese per gli addobbi con l'aiuto del Comune - dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi - in un contesto di vera e propria emergenza non ci sembra tuttavia opportuno chiedere ulteriori contributi a chi sta già affrontando enormi sacrifici. Negozi e locali faranno comunque la propria parte illuminando e allestendo le vetrine e gli spazi antistanti alle attività, per creare un'atmosfera natalizia più sobria ma ugualmente calorosa e coinvolgente e stiamo organizzando anche un evento dedicato a bambini e famiglie nel periodo delle feste”.

“In questo momento di grandissima difficoltà che le imprese e i cittadini stanno vivendo è comprensibile la preoccupazione degli imprenditori per quelle attività che rischiano di non sopravvivere al caro energia - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - celebrare le festività in modo più sobrio e adeguato è un segnale in linea con l'austerità del periodo, i commercianti vedono giorno dopo giorno i loro affari polverizzati dalle bollette diventate ormai insostenibili, attività come strutture ricettive, ristoranti, bar, imprese di panificazione e pasticcerie stanno riscontrando un aumento medio che va oltre il 130% rispetto all'anno scorso e di questo passo saranno costretti a scelte dolorosissime”.