In Comune si rinnova la tradizione del presepe: sabato l'inaugurazione

Si rinnova la tradizione del presepio allestito in Municipio. In ossequio a un Ordine del Giorno votato dal Consiglio Comunale alcuni anni fa, la Compagnia di San Ranieri e l'Associazione Culturale IL MOSAICO hanno allestito nell'atrio di Palazzo Gambacorti un bel presepio, impreziosito da alcune statuine regalate dai Consiglieri Comunali. La scena natalizia è corredata da alcuni cartelli riportanti uno le parole di Papa Francesco sul "valore del presepio" e l'altro la storia del presepe, scritto in sette lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, cinese, ebraico e arabo). Il presepe sarà inaugurato Sabato 19/12/2020 alle ore 14.30 alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Conti e dei Consiglieri Comunali, dopo la benedizione e gli interventi di Padre Augusto Tollon e di Don Maurizio Gronchi, alle cui cure è affidata la Parrocchia di Santa Cristina e della Maddalena (la parrocchia del Comune, per molti anni guidata al compianto Mons. Franco Cei, a cui gli allestitori dedicano con affetto il presepe). La scena natalizia è visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, durante l'apertura di Palazzo Gambacorti, in orario 7.30-19.30, fino al giorno di Epifania.