E' stata inaugurata oggi, 3 aprile, nel Parco Galilei di Castelfranco di Sotto, una panchina dedicata ai diritti dell’infanzia. L’installazione, che arricchisce il percorso delle 'Panchine Parlanti' già presenti nel Parco, segna il momento conclusivo diuna progettazione condivisa tra Amministrazione Comunale e Centro Diurno La Farfalla. La panchina è stata realizzata infatti dagli ospiti del Centro Diurno La Farfalla all’interno del laboratorio d’arte, con il supporto di volontari del progetto di cittadinanza attiva 'Sorveglianza e cura dei beni comuni'.

La panchina richiama l’attenzione sul tema dei diritti dell’infanzia,sanciti per la prima volta dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia nel 1991). L’accordo ha riconosciuto che tutti i bambini sono titolari didiritti che devono essere promossi e tutelati.

Alla presentazione erano presenti il vicesindaco di Castelfranco, Federico Grossi; l’assessore alla cultura e pari opportunità, Chiara Bonciolini; il servizio sociale territoriale; gli ospiti e gli educatori del Centro Diurno La Farfalla, insieme ad alcune classi di bambini e bambine della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. "Il progetto delle 'Panchine Parlanti' si arricchisce di un ulteriore elemento - hanno annunciato Grossi insieme e Bonciolini - l'obiettivo di queste panchine è quello di veicolare nei parchi pubblici messaggi culturali, sociali e civici, ma anche promuovere percorsi inclusivi per gli ospiti del Centro La Farfalla attraverso la collaborazione con istituzioni, scuola e associazioni".

Il progetto 'Panchine Parlanti'

Partendo dall’idea che le panchine sono luogo di socialità e incontro, il progetto vuole trasformare questi arredi dei giardini pubblici in vere e proprie installazioni artistiche attraverso cui veicolare dei messaggi culturali, sociali e civici, con particolare riferimento ai principi fondamentali della nostra Costituzione, ai diritti e ai doveri civici di tutti e tutte. Sono state dedicate installazioni alla tutela dell’Ambiente e alla Pace, a queste si sono aggiunte la Panchina Rossa contro la violenza di genere, la Panchina Blu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico e la Panchina Gialla contro il bullismo. Il progetto ha rappresentato inoltre un’occasione per riqualificare gli arredi dei parchi pubblici, incentivando circuiti positivi di maggiore rispetto e tutela dei beni comuni.