Sono stati inaugurati questa mattina, 8 aprile, i quattro appartamenti di via Dante, a Capanne, nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, destinati ad alloggi popolari. Un progetto nato in risposta all'avviso della Regione Toscana che, per contrastare l’incremento dei livelli di disagio sociale conseguente alla crisi economica e in particolare all’aumento del disagio abitativo, nel 2022 ha ritenuto opportuno incrementare la disponibilità di alloggi pubblici da destinarsi a edilizia residenziale pubblica predisponendo importanti risorse finanziare ai Comuni per l'acquisto degli immobili.

Così il Comune di Montopoli ha pubblicato un ulteriore avviso per reperire immobili da destinare ad alloggi pubblici. Ha risposto la società immobiliare la Piazzetta Srl con una palazzina in corso di ristrutturazione composto da quattro unità immobiliari in via Dante a Capanne. Una proposta approvata dalla Regione Toscana che ha assegnato al Comune, per l'acquisto della palazzina, un contributo di 740.858,55 euro.

"Oggi si conclude un percorso lungo - hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e il vicesindaco Linda Vanni con la delega alle politiche abitative - grazie alla proficua collaborazione tra gli uffici comunali, i lavori pubblici, l'edilizia privata e l'ufficio casa, grazie ai tecnici di Apes e alla Regione. Questo è un esempio pratico di quanto la politica possa fare, con azioni concrete, per rispettare un diritto universale come il diritto alla casa".

Si tratta di quattro appartamenti grandi, in grado di ospitare quattro famiglie in attesa di un alloggio popolare. "Un impegno - ha detto Chiara Rossi, amministratrice unica di Apes - che ci rende orgogliosi, frutto di un grande lavoro di squadra ed esempio di buona pratica. Rivolgiamo un pensiero agli inquilini e chiediamo loro di collaborare per mantenere così questi appartamenti. A loro va l'augurio di una buona nuova vita". Da domani gli appartamenti sono pronti per essere assegnati alle famiglie in graduatoria.

"Contenti di questa acquisizione di immobili - ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali e abitative Serena Spinelli - che fa parte di un'azione regionale che si è sviluppata negli ultimi anni e in cui abbiamo messo a disposizione 16 milioni di euro ai fini di consentire l’acquisto di immobili già presenti sul territorio. Questi appartamenti daranno risposta a quattro famiglie, sono belli e ben curati, a dimostrazione che si può fare edilizia residenziale pubblica dando risposte anche di qualità. Un'operazione che rientra anche nella nuova ottica di incrementare il patrimonio di alloggi pubblici ma senza ulteriore consumo di suolo. Un lavoro di squadra per il quale ringrazio l’amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Giovanni Capecchi e la vice-sindaca Linda Vanni, e il soggetto gestore Apes".

A sottolineare l'importanza dell'inaugurazione di questa mattina a Montopoli, la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani: "Sono particolarmente contento di essere oggi a Montopoli, perché questa è la prima inaugurazione di un immobile di edilizia pubblica dopo l'approvazione del Piano casa regionale, con il quale investiamo oltre 50 milioni di euro per accrescere il patrimonio di alloggi pubblici. Le politiche abitative sono fondamentali nella azione di governo della Regione e sono qui anche per ribadire il nostro impegno su questo tema e l’efficacia di un sistema che, grazie al lavoro congiunto di Regione, Comune e soggetto gestore, ha saputo dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie".