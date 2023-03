La città si riprende un pezzo di storia: inaugurato il camminamento del Giardino Scotto

Un pezzo di storia ritorna tra le mani della città. Un monumento che ha assistito ed è stato protagonista di moltissimi degli accadimenti che si sono dipanati lungo le sponde dell'Arno dal 15° secolo a oggi. Il doppio camminamento in quota del Giardino Scotto (uno, posizionato a circa sei metri di altezza, coperto; il secondo scoperto situato a 10 metri) è aperto a tutti: la Torre di Sant'Antonio, da cui si può accedere al percorso, è stata realizzata in legno e al suo interno c'è l'ascensore per consentire a chiunque ne abbia bisogno di poter effettuare la salita.

Alla vigilia del Capodanno Pisano questo tratto di mura taglia così il nastro dell'inaugurazione, al termine di un intervento di riqualificazione avviato nel febbraio del 2022 realizzato con fondi del PNRR (696mila euro) e della Regione (84mila euro), per un importo complessivo di 780mila euro circa. Il tratto percorribile va dalla Torre di Sant'Antonio al Bastione Sangallo, "ma in progetto c'è già la prosecuzione della riqualificazione - assicura il sindaco Michele Conti - per continuare nella passeggiata e giungere fino a piazza Guerrazzi. Questa giornata è dedicata all'intera cittadinanza e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio storico artistico che ci hanno lasciato in eredità i nostri antenati".

"Ciò che maggiormente mi rende orgoglioso - aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - è la piena inclusione di questo monumento. La rampa e l'ascensore consentono veramente a tutti di poter godere di uno scenario della città unico, un panorama di Pisa mai visto e da vivere a 360 gradi. Voglio ringraziare pubblicamente l'impegno dell'architetto Marco Guerrazzi, che già cinque anni fa ci presentò la suggestione di questa riqualificazione: il suo lavoro instancabile è stato il motore che ha spinto per giungere fino all'inaugurazione odierna".

Il camminamento aprirà sabato 25 marzo, proprio in occasione del Capodanno: domani e domenica 26 marzo sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Poi, a partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno, le aperture sono programmate per tutti i sabati e le domeniche in orario 10-12 e 16-19. "Ringrazio l'associazione CoopCulture, che già si occupa del camminamento in quota lungo il resto delle mura, per la gestione di questo nuovo servizio" conclude l'assessore al turismo Paolo Pesciatini. "La riqualificazione del Giardino Scotto è un ulteriore gioiello che si aggiunge alla collezione di tesori del nostro territorio. Qui si ergeva la chiesa di Sant'Andrea in Kinzica, dove si recava a pregare il nostro santo patrono, San Ranieri. Questo luogo trasuda storia ed è molto emozionante poterlo finalmente vedere anche dall'alto".