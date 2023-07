Si arricchiscono con nuovi giochi inclusivi i parchi pubblici di via Caldereto a Calcinaia e di piazza Bambini di Sarajevo a Fornacette. Le nuove installazioni sono state inaugurate questa mattina, 28 luglio, dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dal sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi.

Un progetto reso possibile grazie ai finanziamenti del bando Ri-Generazione Toscana del Consiglio regionale, così come previsto ai sensi della legge regionale 3/2022 nell’ambito di interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi, finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità. Da oggi dunque entrambi i parchi avranno in dotazione un’altalena inclusiva con ampio cestello centrale in grado di accogliere i bimbi che vogliono provare l’ebbrezza di 'dondolare insieme' e una torretta che facilita la 'scalata' verso la sua sommità, dotata di spaziosi parapetti e di uno scivolo.

Le nuove attrazioni sono state acquistate grazie al fondamentale contributo del Consiglio regionale della Toscana, che ha finanziato oltre il 50% del progetto: l’intervento ha avuto infatti un costo complessivo di 18mila euro, di cui 10.727 euro provenienti dai finanziamenti del bando Ri-Generazione. Sono 193 in totale i comuni toscani che hanno presentato progetti e che hanno ricevuto il contributo.

"Un anno fa abbiamo deciso di utilizzare le risorse frutto dei risparmi sui costi della politica per finanziare opere e attività dei comuni dedicate alle giovani generazioni - ha affermato Antonio Mazzeo - e questa scelta è stata anche un modo per far rinascere spazi di socialità, restituire almeno in parte alle bambine e ai bambini quello che la pandemia aveva loro tolto: lo stare insieme, il potersi incontrare". "Con Ri-Generazione Toscana avviciniamo la Regione ai cittadini e diamo risposte ai loro bisogni - ha aggiunto Mazzeo - e la saldezza dei nostri valori si esprime non solo nel buon governo delle amministrazioni, ma anche nelle scelte chiare, orientate all’autentica solidarietà, che rendono i comuni della Toscana luoghi dove si può vivere nello spirito di una comunità che tutti accoglie. Il nostro obiettivo, lo ripeto spesso, è quello di dare a una bambina che nasce a Calcinaia gli stessi diritti, servizi e opportunità di un bambino che nasce in una grande città".

"Oggi è una bella giornata per le comunità di Calcinaia e Fornacette, in particolare per i più piccoli - ha dichiarato il sindaco Cristiano Alderigi - grazie al finanziamento del Consiglio regionale della Toscana abbiamo potuto acquistare e installare nuovi giochi inclusivi in due parchi del territorio comunale. Ringrazio quindi il Consiglio regionale della Toscana e il suo presidente, Antonio Mazzeo, per questo prezioso contributo, che ha dato modo al nostro Comune di offrire a tutte le bambine e a tutti i bambini l’opportunità di avere momenti ludici senza alcuna barriera che possa limitare la possibilità di gioco e aggregazione. Sono spazi importanti per i bambini, ma anche per gli adulti che li accompagnano e che trovano in questi spazi verdi momenti importanti di socialità. Dobbiamo avere cura di questi giochi, rispettarli, preservarli in modo che anche le nuove generazioni possano divertirsi nell’utilizzarli. Voglio infine sottolineare la valenza sociale delle attrazioni che abbiamo inaugurato. In tempi in cui capita di essere preda di facili egoismi, abbiamo ancora più bisogno di includere, di aprirci agli altri, di condividere".