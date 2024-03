Nuova vita per la gelateria di Fauglia: l'Oasi del Gelato, l'avventura di Riccardo e Joshua

Torna a rivivere la gelateria di Fauglia con 'Oasi del Gelato', la nuova attività inaugurata dagli imprenditori Riccardo D'Ignazio e Joshua Frontini in piazza San Lorenzo, nel cuore del paese, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, del sindaco di Fauglia Alberto Lenzi, dell'assessore alle Attività produttive Pietra Molfettini e del responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.



“Siamo nati e cresciuti a Fauglia e dopo la chiusura della storica gelateria che avrebbe compiuto proprio 100 anni nel 2023 abbiamo maturato l'idea di far rivivere quella che non è semplicemente un'attività, ma un vero punto di socialità e aggregazione per l'intero paese” spiega Riccardo D'Ignazio, titolare dell'Oasi del Gelato e già titolare della Baracchina Oasi in via Roncione, lungo la strada provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana. “Un punto ristoro ben avviato e conosciuto, dal quale abbiamo preso ispirazione per questa nuova avventura: Oasi del Gelato avrà assortimenti per tutti i palati, dai gusti classici a quelli più ricercati, coma la crema ai sei sapori Sesto senso del Maestro gelataio Palmiro Bruschi, docente della Gelato University Carpigiani, caffè bianco, frutto della passione, cioccolato bianco e mandarino candito, waffel e tanti altri sia da gustare in gelateria oppure da asporto”.



“Una bellissima realtà nel cuore di Fauglia gestita da giovani volenterosi e che amano il loro territorio - i complimenti del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - siamo orgogliosi di sostenere giovani imprenditori che scelgono di investire nel paese in cui sono cresciuti, rappresentando un fondamentale servizio sociale per una comunità che sa stringersi intorno alle proprie aziende”.



“I nostri più sinceri complimenti a questi ragazzi per la loro nuova attività, siamo molto orgogliosi di voi - gli auguri del sindaco di Fauglia Alberto Lenzi - siete onesti e volenterosi, non è cosa da poco dimostrare passione, impegno e spirito di sacrificio mettendosi a disposizione della collettività e svolgendo allo stesso tempo un servizio importantissimo per la comunità, vi auguriamo il meglio per questo nuovo percorso”.