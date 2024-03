Centro storico: inaugurati i pannelli con le indicazioni sulle attività commerciali

Entrambi posizionati all'intersezione con Borgo Stretto, con una nuova grafica e l'elenco completo e aggiornato delle attività. Sono stati inaugurati a Pisa i due nuovi pannelli segnaletici installati nelle bacheche di via San Francesco e via Mercanti. Un nuovo progetto fortemente voluto da Confcommercio Pisa, con la collaborazione del Comune di Pisa, per la valorizzazione delle tante attività commerciali, negozi e pubblici esercizi presenti nelle due strade.

"Stiamo parlando di due arterie strategiche per il tessuto commerciale del centro storico della città - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - entrambe espressione di un commercio variegato e di qualità, con un'alta densità di botteghe e attività al dettaglio assolutamente meritevoli di attenzione che offrono una serie di servizi fondamentali. Siamo orgogliosi di aver intrapreso al loro fianco un percorso che ha l'obiettivo di promuovere queste straordinarie realtà".

"Prosegue il percorso di tutela e valorizzazione dei luoghi storici della nostra città - dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - in questo caso di due strade contraddistinte da un'alta densità di attività e che già dall'epoca della Repubblica Pisana rivestivano un ruolo importante per la vita commerciale della città". "Un messaggio importante che auspichiamo possa dare ulteriore valore a via San Francesco, dove noi imprenditrici e imprenditori della Via en Rose ci impegniamo quotidianamente per valorizzare e promuovere la nostra strada, anche attraverso eventi e iniziative di sensibilizzazione" il ringraziamento dei commercianti di via San Francesco.

"Ringraziamo Confcommercio per la disponibilità nel realizzare un nuovo pannello che rappresenta un segnale di attenzione verso una strada come via Mercanti caratterizzata da una spiccata vocazione commerciale" le parole dei commercianti di via Mercanti presenti all'inaugurazione.

Le attività di via San Francesco sono: Le Civette, Caffè Odeon, On Game, Nenè, Street People, Gioia, La Galleria del Disco, Parafarmacia bio e tè pregiati Dott.ssa Careddu, Osteria Margherita, Pick&Roll, Le Colonne Immobiliare, Charme Boutique, Mini Fashionista, La Grotta, Panetteria Maya, Incanto Boutique, Merceria La Maglia, Città del Sole, Lorenzo frutta e verdura, Antichità Burgalassi, Odeon Tabacchi, Bon Bon, Il Terzo Tempo, Oltre la Matita, Libreria dei Ragazzi, Julinda Gjini, Pomodori Verdi Fritti, Daniele Hair, Pasticceria Frangioni, Laura Fabbri centro acustico e Abirah.

Le attività in via Mercanti sono: Garage, Osteria di Culegna, Il Magazzino, L'Orsa Minore, La Belle Equipe, Offish, Tgt- To Get There, Trattoria del Borgo, Il Mercante, Principe di Firenze, Guidi Abbigliamento, Alle Bandierine, Ristorante greco Itaca.