Cascina: taglio del nastro per il nuovo parco giochi di San Lorenzo alle Corti

Sarà inaugurato lunedì 25 settembre alle 16.30 il nuovo parco giochi di piazza Nannipieri, a San Lorenzo alle Corti nel comune di Cascina. Un intervento atteso dalla cittadinanza, visto che i vecchi giochi, danneggiati irrimediabilmente, erano stati smantellati da tempo perché pericolanti. “All’inizio del mandato - ricorda il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai Lavori pubblici - abbiamo affidato a una ditta l’incarico di fare una ricognizione di tutti i parchi presenti sul territorio. Questa ha provveduto a sistemare i giochi che potevano essere ripristinati, rimuovendo quelli che non garantivano la sicurezza dei bambini. Alcune aree del territorio erano rimaste completamente senza giochi e finalmente ridiamo a San Lorenzo alle Corti la sua zona attrezzata, in una piazza frequentata da tante famiglie e quindi idonea a favorire la socializzazione”.



Questo sarà dunque il terzo parco giochi realizzato dall’attuale amministrazione. “Stiamo cercando di sistemare tutte le aree recensite - aggiunge Masi - l’idea di fondo è quella di non avere tante piccole aree giochi sparse sul territorio, ma distribuirle in maniera equa posizionando strutture di qualità per il divertimento dei nostri bambini. Quella che andiamo a inaugurare presenta giochi con bassa altezza di caduta, ragion per cui non è stato necessario realizzare pavimenti in gomma colata o mattonelle antitrauma".

Il parco giochi sarà realizzato grazie al contributo di Sogefarm Farmacie Comunali, che ha investito nel progetto una parte degli utili destinati a finalità sociali. “Ringraziamo Sogefarm per questo intervento - commenta il sindaco Michelangelo Betti - una realizzazione che si colloca in un disegno più generale, di installazione e recupero di aree gioco in vari punti del territorio comunale. Si tratta di zone di aggregazione, oltre che di gioco, su cui stiamo lavorando e definendo anche tipologie diverse delle aree. In alcuni casi più ampie e in altri più ‘di vicinato’. Un modo per garantire qualità e presenza”. “Sono molto soddisfatto degli ottimi risultati economici conseguiti dall’ultimo bilancio - conclude Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm - questo ci ha consentito di poter investire in progetti sociali sul territorio a beneficio di tutti i cascinesi”.