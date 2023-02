San Giuliano Terme: inaugurata la pista ciclopedonale intitolata a Gianluca Signorini

E' stata inaugurata ed intitolata al calciatore Gianluca Signorini questa mattina, 4 febbraio, la pista ciclopedonale di Ghezzano. Il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio ha svelato la targa insieme ai familiari del campione sportivo, storico capitano di Genoa e Pisa, scomparso nel novembre 2002 a causa della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Signorini ha vissuto per molti anni a Ghezzano con la consorte e i quattro figli, oggi presenti con la moglie Antonella e Giulia, la figlia più piccola della coppia. All'evento, oltre agli assessori comunali Roberta Paolicchi (sport), Matteo Cecchelli (rigenerazione urbana), Gabriele Meucci (attuazione del programma) e Francesco Corucci (lavori pubblici e mobilità), erano presenti la senatrice pisana Ylenia Zambito, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il sindaco di Pisa Michele Conti e Riccardo Silvestri in rappresentanza del Pisa Sporting Club, insieme alla delegazione della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e dell'associazione nerazzurra 'Cento', presente con il segretario Nicola Davini e il presidente Fabio Vasarelli. Il percorso ciclopedonale, lungo 1.160 mt, parte da piazza Tempesti e arriva oltre la nuova rotatoria della Vicarese (in prossimità della Lidl) ed ha goduto di un investimento di 400mila euro (50.000 euro dal Comune di San Giuliano Terme, 275.000 euro dalla Provincia, 75.000 euro da bando regionale).

"Con grande soddisfazione oggi intitoliamo questo percorso ciclopedonale a Gianluca Signorini, che è stato un campione, un capitano dentro e fuori dal campo di gioco - ha affermato il sindaco Di Maio - si tratta di una importante infrastruttura che collega il comune di San Giuliano Terme a quello di Pisa. Abbiamo l'obiettivo, come amministrazione, di completare questo percorso ciclopedonale in direzione della rotatoria delle Querciole, oltre a prolungare lungo i condotti nel tratto che va verso il comune pisano. Questo è un punto di partenza, la sinergia tra enti ancora un volta ha funzionato e questo ci rende contenti e fiduciosi".

"Ringrazio l'amministrazione comunale per aver voluto intitolare un'infrastruttura così importante come la pista ciclo pedonale alla memoria di mio marito Gianluca, in particolare il sindaco Sergio Di Maio che si è adoperato per la realizzazione - ha detto Antonella Mamone, moglie di Signorini - questo percorso che attraversa l'abitato di Ghezzano, dove abbiamo vissuto con tutta la famiglia e dove continuiamo a vivere, è frequentato anche da chi fa attività fisica e sportiva, due aspetti che si ricollegano alla figura del Gianluca Signorini calciatore e sportivo".

Durante le celebrazioni il Pisa Sporting Club ha voluto omaggiare la famiglia Signorini con una maglia di Ernesto Torregrossa, uno dei capitani nerazzurri.