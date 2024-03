Pontedera: una nuova casa per la Fondazione Charlie nelle ex Scuderie di Villa Crastan

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Inaugurata ieri mattina a Pontedera la nuova sede di Fondazione Charlie Onlus, presso le ex Scuderie di Villa Crastan. Moltissimi i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni presenti.

Charlie, da 34 anni, è attivo con il suo Telefono amico, nato per ascoltare e supportare senza giudizio chi vive problemi di dipendenza, malattia, solitudine.

Negli anni, la Fondazione ha espanso la propria attività alla ricerca sugli adolescenti e a progetti di sensibilizzazione sui temi sociali, a partire dalle scuole. Recente il completamento di un importante processo di digitalizzazione, per arrivare ai giovani con i loro linguaggi e i loro strumenti.



Il presidente di Charlie, Angelo Migliarini, dopo aver letto i messaggi di Niccolò Fabi e Sveva Sagramola, storici testimonial, ha dichiarato: "Passiamo da un luogo chiuso a uno aperto, un pezzo di storia di Pontedera e vogliamo che questo luogo sia della città, che sia uno spazio di volontariato, approfondimento, incontro e scambio. Questo, d'altronde, è il DNA delle Scuderie, che hanno ospitato avanguardie teatrali di livello nazionale, la biblioteca, l'Assessorato ai Giovani e allo Sport.

Siamo felici, è un giorno che aspettavamo da tempo. Grazie al Comune di Pontedera, alla Fondazione Pisa, all'impresa Forti per aver reso possibile questo recupero straordinario, aprendo una nuova promettente stagione per Charlie, a partire dall'apertura di questa sede ai gruppi di autoaiuto, come quello sugli hikikomori. Istituiremo poi un premio teatrale rivolto ai giovani e alle scuole, e avvieremo molte altre nuove attività".



"La nuova sede di Charlie è testimonianza di un ottimo lavoro di sinergia del territorio a supporto di questa realtà, la cui storia è una storia di donne e uomini a servizio della collettività. Quel telefono, in questi anni, ha salvato vite e dato sostegno a tanti, con un volontariato silenzioso, lontano dai riflettori, ma assolutamente fondamentale - ha sottolineato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - grazie alla Fondazione Pisa per il sostegno che in questa, come in altre occasioni, ha garantito al nostro territorio. Come Comune, abbiamo messo le ex Scuderie di Villa Crastan a disposizione di un progetto di valore nazionale, che rappresenta il meglio di questo Paese. Chiunque abbia un po'di tempo da dedicare al volontariato, può trovare in Charlie lo spazio giusto per farlo".



Ha aggiunto infine il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso: "Saluto con soddisfazione il completamento a Pontedera della nuova sede operativa della Fondazione Charlie, che da anni gestisce un servizio di utilità sociale rivolto ai giovani. Il sostegno riconosciuto dalla Fondazione Pisa al recupero delle Scuderie di Villa Crastan, dove da ora in poi troveranno posto gli operatori che rispondono al numero telefonico di aiuto, si inserisce nel quadro più ampio del legame costruito nel tempo con Fondazione Charlie, a cui la Fondazione Pisa assegna un importante contributo annuale per lo svolgimento delle sue attività. Cogliamo l’opportunità di questo incontro per ricordare anche l’impegno più in generale verso il territorio di Pontedera, che negli ultimi venti anni ha condotto al sostegno di oltre 130 progetti, nei settori delle attività culturali, della ricerca scientifica e della solidarietà, per i quali sono stati investiti oltre 6 milioni di euro".