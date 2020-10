Cascina: incendio in un appartamento

I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti stamattina, 21 ottobre, in via Sant'Isidoro Sud, nel comune di Cascina, per incendio di un appartamento posto al pianterreno di uno stabile. L'intervento ha permesso il pronto spegnimento delle fiamme ed il soccorso agli occupanti. Due persone sono state visitate sul posto dal 118. Le fiamme hanno danneggiato l'abitazione che é stata resa inagibile. Cautelativamente è stato reso inagibile anche l'appartamento al piano superiore.

