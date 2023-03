Fiamme in un appartamento a Pontedera: donna in ospedale

Incendio questa mattina, 1 marzo, in un appartamento di via Benedetto Croce a Pontedera. Il rogo è stato domato da una pattuglia di Carabinieri che si trovava nelle vicinanze. Sopraggiunti anche i Vigili del fuoco di Cascina che hanno terminato le operazioni di estinzione dell'incendio e messo in sicurezza l'abitazione. L'anziana signora residente è stata condotta all'ospedale Lotti per accertamenti.