Ancora fiamme sul Monte Serra: in fumo quasi un ettaro di verde

Ancora fiamme, ancora l'incubo dell'incendio sui Monti Pisani. Dopo il rogo che circa una settimana fa aveva colpito le pendici situate sopra Vicopisano, nel pomeriggio di domenica 10 luglio il personale dei Vigili del Fuoco insieme alle squadre AIB e all'elicottero della Regione sono intervenuti sul Monte Serra. Ad andare in fiamme una zona che era già stata investita dal devastante rogo del settembre 2018. Grazie alla repentina segnalazione, le fiamme hanno consumato circa 900 metri quadri di sterpaglie e bosco prima di essere domate e spente definitivamente.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della Strada Provinciale 56 del Monte Serra vicino a Calci. Nella serata di ieri il sindaco Massimiliano Ghimenti ha comunicato la fine delle operazioni di bonifica: "Grazie alla prontezza operativa dell’antincendio boschivo locale (GVA Calci e squadre del Monte Pisano) e del cantiere forestale del nostro Comune appena si alzato un po di fumo è stato subito visto, grazie agli 'Occhi del Bosco' è stato.immediatamente verificato trattandosi di un incendio quindi sono subito partite le squadre. Grazie a ciò le fiamme sono subito state contenute in attesa dell’arrivo dell’elicottero. Un grande grazie, oltre agli operai forestali ed volontariato AIB locale, va anche al DO Enrico Bernardini, al Maresciallo Parducci, alla locale stazione ed al comando provinciale dei Carabinieri che hanno subito dato disponibilità alla mia richiesta di intervenire per la gestione della viabilità. Subito accorsi anche i carabinieri forestali cui sono affidate le indagini per scoprire cause ed eventuali responsabilità".

Ghimenti ha concluso così: "Adesso è tutto tornato alla normalità, compresa la riapertura al transito della strada. Pertanto chi avesse prenotazioni ai ristoranti che si trovano sul territorio collinare può tranquillamente andare. Un monito per tutti. Chi 'sceglie' il monte deve sapere che è un posto delicato e quindi rispettarlo! Oggi grazie alle sinergie ed azioni che ho descritto tutto è andato relativamente bene ed I danni sono davvero contenuti, ma i rischi in queste situazioni sono troppo elevati. Serve attenzione!".