Inchiesta keu: il punto sui monitoraggi e gli interventi di Regione, Arpat e Comuni

L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni ha fatto oggi, 22 ottobre, il punto della situazione sui monitoraggio ambientali relativi alla cosiddetta 'inchiesta Keu' nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Protezione civile regionale, a Firenze. Insieme a lei Pietro Rubellini, direttore generale di Arpat, e Renata Laura Caselli, commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente ed inerenti alle problematiche connesse al keu.

Monni, dicendo anche che "sono state fatte dichiarazioni alla ricerca del sensazionalismo, generando confusione attorno ad una vicenda certamente grave e complessa", ha rassicurato che "la priorità della Regione è la salute, che passa dalla tutela dell’ambiente. Non c’è mai stata sottovalutazione della situazione, semmai grande attenzione soprattutto ai dati elaborati da Arpat, fonte principale sulla quale abbiamo basato le decisioni assunte finora. Dobbiamo ricordare che è stato proprio un controllo effettuato da alcuni addetti dell’Agenzia, nel 2018, presso il Green Park di Pontedera, a rilevare le prime anomalie. Poi da lì è partita la diffida degli uffici regionali alla ditta Ecoespanso (produttore del 'keu') e la successiva modifica dell’autorizzazione che ha previsto come destinazione del 'keu' lo smaltimento in discarica. Insomma, la catena di controllo ha funzionato. Al tempo stesso i recenti studi di Arpat confermano che gli interventi definiti nell’Accordo di Programma sulla depurazione civile nel comprensorio del cuoio stanno determinando significativi miglioramenti dello stato dell’ambiente, nella consapevolezza che è necessario proseguire nell’impegno volto a diminuire gli impatti ambientali".

Durante la conferenza stampa è stato confermato l’avanzamento delle attività definite sulla base dell’Accordo Quadro del 2013 (che ha recepito gli accordi e gli atti integrativi che si sono articolati a partire dal 2002) proprio nella direzione di migliorare la gestione dei reflui civili e diminuire l’impatto antropico nell’intera zona, come dimostrato dalle ultime analisi e dagli studi realizzati da Arpat. Si ricorda che la spesa complessiva programmata in base all’Accordo quadro ammonta a 197 milioni di euro: 137 destinati all’Autorità Idrica Toscana per le opere di collettamento dei reflui civili, 54 all’Associazione e al Consorzio Conciatori per gli interventi di competenza (adeguamento dell’impianto Acquarno riva destra, costo totale più di 27 mln di euro; attraversamento dell’Arno riva destra 950 mila euro; acquedotto industriale di riuso, 10 mln di euro; adeguamento impianto Cuoiodepur riva sinistra, 15,6 ml euro) e 5 al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per la naturalizzazione del Padule di Fucecchio.

E’ stato poi fatto il punto della situazione sul depuratore Aquarno, sia sotto il profilo autorizzativo sia in riferimento ai controlli sullo scarico. L’impianto opera attualmente in forza di una VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) rilasciata a fine 2017 e di un’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di fine 2020. Il canale Usciana a Castelfranco non presenta contaminazioni rilevanti.

E’ stata, infine, aggiornata la situazione relativa ai 13 siti in cui è stato rinvenuto il miscelato contenente keu. Il coordinamento formato da Regione, Arpat e Comuni coinvolti ha definito il piano di intervento che punta, in primis, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (attraverso la copertura, l’impermeabilizzazione del suolo, la regimazione delle acque superficiali e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee) e, poi, alla realizzazione di interventi permanenti (a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento e, in caso di inadempienza, a cura delle amministrazioni competenti per la bonifica, il risanamento delle matrici ambientale e la rimozione dei rifiuti). Allo scopo di assicurare il massimo presidio della vicenda è stato ricordato che la Regione Toscana ha provveduto alla nomina di un commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente ed inerenti alle problematiche connesse al keu, mentre Arpat ha costituito una task force formata dai distaccamenti dell’Agenzia di Pisa, Livorno, Arezzo e Firenze.

Rispetto allo stato delle acque nelle aree limitrofe ai 13 siti è stata confermata l’assenza di contaminazioni. In questo senso è stato ricordato che al monitoraggio ordinario delle acque sotterranee la Regione Toscana ha provveduto ad estendere immediatamente le attività di controllo, sia attraverso Arpat riguardo i pozzi ad uso domestico (in particolare nei pressi della SR429), sia con il coinvolgimento dell’Autorità Idrica Toscana relativamente ai pozzi dai quali viene attinta l’acqua pubblica. La Regione ha sostenuto integralmente, anche con risorse aggiuntive, i costi relativi alle attività di monitoraggio dei pozzi ad uso domestico e alla loro prosecuzione nei prossimi mesi.