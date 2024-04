Rinnovo arboreo: il Comune di Pisa prosegue gli incontri con le associazioni ambientaliste

Proseguono gli incontri con le associazioni ambientaliste dell'amministrazione pisana per fare il punto sui progetti di rinnovo arboreo portati avanti dal Comune. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, a Palazzo Gambacorti, la riunione con i responsabili dell’Ufficio Verde, tra cui il dirigente Fabio Daole, per gli amministratori il sindaco Conti e il vicesindaco con delega al verde urbano Latrofa, e alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste. L’incontro segue quello del 13 febbraio scorso, in cui fu presentato a residenti e associazioni il progetto del parco di via Pungilupo, e quelli di novembre 2023 e gennaio 2023. Dal 2016 è, infatti, consuetudine in media due volte l’anno (o quando richiesto dalle associazioni) la presentazione del report sugli interventi arborei per condividere dati e attività, raccogliere segnalazioni e proposte di modifica dei progetti.

Nel 2016 il Comune di Pisa, insieme al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, ha stilato le 'Linee guida per la sostituzione e il rinnovo del patrimonio arboreo pubblico', a firma dei docenti dell’Università di Pisa Rossano Massai e Damiano Remorini. Le linee guida vengono seguite in tutti gli interventi di sostituzione necessari per garantire la sicurezza del patrimonio arboreo pubblico del Comune, partendo dalla premessa che per ogni albero che deve essere abbattuto per motivi di sicurezza, si deve necessariamente procedere a una sua sostituzione. Tra gli obblighi del Comune c’è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini per cui, non potendo attendere la morte spontanea degli alberi presenti nelle aree urbanizzate, si dovrà adoperare per eliminare tutti i fattori di rischio presenti e, se un albero non dovesse risultare più sicuro a causa di debolezze strutturali, procedere al suo abbattimento prima che si verifichino eventi estremi (caduta di grossi rami o schianto dell’intera pianta). I nuovi alberi che andranno a sostituire le piante caratterizzate da debolezze strutturali, soprattutto quando ormai giunte a fine ciclo vita, assicureranno un aumento della fissazione dell’anidride carbonica e dell’opera di purificazione dell’aria, migliorando i benefici a vantaggio del microclima, oltre a salvaguardare i benefici sociali, economici, culturali e estetici propri della presenza del verde in città.

I numeri del bilancio arboreo 2018-2025

Negli ultimi 5 anni il patrimonio arboreo del Comune è passato dai 18.221 alberi del 2018 ai 21.374 del 2024. Un aumento di 3.153 piante al netto delle sostituzioni di alberi pericolanti o giunti a fine ciclo vita effettuate in questi anni. A fine 2025, con la realizzazione del Parco di via Pungilupo che prevede 1.800 nuove piante, il patrimonio arboreo sarà di 23.174 unità, segnando un aumento del 27% del numero di alberi presenti sul territorio rispetto al 2018.

L’intero patrimonio arboreo del Comune è stato censito e georeferenziato. Per ogni albero censito, che continua negli anni a essere monitorato dai tecnici di Euroambiente, sono a disposizione i dati relativi (altezza, diametro del tronco, stato della pianta), identificando il potenziale bersaglio di caduta della pianta e controllando le condizioni di salute. Tutti gli alberi sono stati classificati in funzione della priorità di intervento necessaria. Sulla base dei dati rilevati, è stata elaborata una mappa delle condizioni degli alberi del verde urbano comunale. Ognuna delle 337 località interessate dalla presenza di esemplari arborei è stata etichettata in funzione della percentuale di piante arboree che presentano criticità individuando 3 tipologie: verde (quelle con meno del 20% di esemplari arborei che presentano criticità), arancio (tra il 20% e il 60%) e rosso (oltre il 60%). La mappa del censimento, così come tutti i dati sul bilancio arboreo e gli interventi fitosanitari sono a disposizione di tutti i cittadini sul sito web del Comune nella sezione tematica 'Verde e arredo urbano'.

Durante l’ultimo incontro sono stati esposti i quattro principali progetti del Pnrr che riguardano il verde: il Parco di via Pungilupo, il progetto Pinqua sulla qualità dell’abitare di via Rindi-via Piave, il Parco della Cittadella e la nuova piscina comunale. Su tutti i progetti l’Amministrazione ha invitato le associazioni ambientaliste a proporre suggerimenti per migliorare le opere a verde previste.