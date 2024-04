Come proteggersi da truffe e raggiri: cittadini a lezione dai Carabinieri

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Pisa nell’ambito della campagna di sensibilizzazione - avviata su impulso del Comando Provinciale di

Pisa - rivolta alle persone tendenzialmente più esposte al rischio di inganni fraudolenti e raggiri.

Nel fine settimana, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Pisa, Migliarino Pisano e San Giuliano Terme hanno incontrato, presso la Chiesa di San Michele in Borgo di Pisa, la Chiesa di Nodica della frazione di Vecchiano (a termine della celebrazione della Messa) e il Circolo Parrocchiale di Asciano della frazione di San

Giuliano Terme, la cittadinanza, al fine di sensibilizzare i presenti sui rischi delle truffe ai loro danni, fornendo esempi concreti delle varie strategie utilizzate dai truffatori (richiesta di una 'cauzione' per un familiare in stato di arresto/falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti che chiedono soldi o preziosi per scongiurare imminenti danni etc), per raggirare e truffare le ignare vittime.

Agli appuntamenti hanno partecipato circa 150 persone, alle quali è stato illustrato e commentato il contenuto dell’opuscolo informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa e sono stati forniti utili consigli sul comportamento da tenere in caso di situazioni sospette, per proteggere sé stessi e le proprie abitazioni.