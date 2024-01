I Carabinieri incontrano gli studenti di Lajatico e Terricciola

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa con gli studenti, nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità.

Il comandante della Stazione di Terricciola nei giorni scorsi ha tenuto due incontri presso la scuola secondaria 'A. Da Morrona' di Terricciola e presso la scuola primaria 'Daniele Tedeschi' di Lajatico, al quale hanno partecipato oltre 80 studenti.



Durante gli incontri, è stato proiettato il video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specializzazioni, scoprendo, soprattutto i più piccoli, con grande stupore che i Carabinieri hanno tantissime funzioni diverse e interessanti. La curiosità suscitata dal video è stata tale che al Comandante sono state rivolte molte domande.



Nel corso delle conferenze, attraverso esempi concreti, sono stati affrontati i principali temi di attualità: dal concetto di 'legalità', inteso come rispetto delle regole,

anche le più basilari, e delle leggi, a quelli più delicati del bullismo, dell’uso consapevole dei social e quindi del cyberbullismo.

Il comandante di Stazione ha spiegato ai giovani interlocutori l’importanza di prevenire certi comportamenti 'scorretti' (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono protetti dallo schermo) per evitare conseguenze, anche molto gravi e come avvicinarsi e quindi come usare in modo intelligente le varie piattaforme.

I ragazzi hanno partecipato con grande interessi agli incontri, rivolgendo diverse domande soprattutto in merito all’uso di smartphone, chat e social in genere.

Durante l’incontro presso la scuola secondaria è stato affrontato il tema, purtroppo di grande attualità e delicatezza, della violenza di genere, al termine del quale è stato proiettato il cortometraggio istituzionale realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, intitolato 'Scriminante d’Amore', che affronta il tema specifico dell’azione di contrasto alla violenza contro le donne.

L’argomento trattato con la necessaria delicatezza ha avuto come focus principale la vittima di violenza e l’importanza dell’empatia e del fare squadra, in modo da segnalare episodi e situazioni personali o di conoscenti e amiche/ci, prima che si arrivi a conseguenze più tragiche.

I ragazzi hanno prestato molto attenzione al cortometraggio, che ha riscosso grande successo e interesse tra gli studenti ma soprattutto tra i docenti presenti, i quali oltre ad apprezzarne la qualità con cui è stato realizzato, hanno sottolineato l’importanza di trattare certi argomenti con i ragazzi al fine di creare una coscienza comune e provare ad educare 'gli uomini e le donne del futuro' verso rapporti affettivi più sani e liberi, ringraziando l’Arma dei Carabinieri per il prezioso contributo e l’impegno che sta mettendo nell’opera di sensibilizzazione attuata nelle scuole.