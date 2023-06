Vecchiano: il sindaco Angori incontra i cittadini...in piazza

Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori torna ad incontrare i cittadini nelle piazze e frazioni del Comune con il suo ricevimento aperto al pubblico 'Incontriamoci in Piazza!': "Siamo al terzo anno consecutivo di questa che considero a tutti gli effetti una buona prassi della nostra amministrazione comunale. Un primo giro di venerdì mattina per riappropriarci della vicinanza con la gente in piazza, dopo l'esperimento che avevamo lanciato in era Covid e replicato anche lo scorso anno" spiega il primo cittadino

"Un modo per proseguire il mio filo diretto con i cittadini - prosegue - avviato in gran parte soprattutto durante la pandemia, ascoltando le necessità, i consigli, i suggerimenti, e anche le critiche, direttamente dalla comunità che deve essere sempre e comunque protagonista. Andare nelle frazioni sarà un segnale importante, di riappropriazione di centralità delle istituzioni, ascoltando direttamente il territorio".

Il calendario è il seguente:

30 giugno 2023, Vecchiano, Piazza Garibaldi, ore 9.30-12.00

7 luglio 2023, Migliarino, Piazza della Libertà, ore 9.30-12.00

14 luglio 2023, Filettole, Piazza Allende, ore 9.30-12.00

21 luglio 2023, Avane, Piazza Carducci, ore 9.30-12.00

28 luglio 2023, Nodica, Piazza Enzo Ferrari, ore 9.30-12.00