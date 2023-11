Dipendenti in stato di agitazione: incontro con l'amministrazione comunale

Non sono mancati momenti di tensione e polemiche nell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in Comune tra una folta delegazione di dipendenti comunali, che hanno proclamato lo stato d’agitazione, l’amministrazione comunale e i capigruppo consiliari. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michele Conti e l’assessore al Personale, Gabriella Porcaro. Nell’incontro, richiesto durante i lavori del Consiglio comunale di ieri pomeriggio dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), sono stati affrontati molti argomenti: dalla macrostruttura alle progressioni verticali ed orizzontali, dalle numerose criticità della Polizia locale alla mobilità interna e alla mancanza, oramai da tempo, di un regolamento per lo smart working. Da parte di tutti è stata comunque dichiarata la volontà d’incontrarsi di nuovo e al più presto.