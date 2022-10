Base di Coltano, niente incontro attivisti-Giani: "Mancanza di rispetto, ma noi ci siamo"

Presentare al governatore della Toscana Eugenio Giani il progetto 'Rinasce Coltano', realizzato dal 'Comitato permanente per la difesa di Coltano' insieme al Movimento No Base e della società dei Territorialisti e delle Territorialiste. Era lo scopo di un incontro fissato fra lo stesso Giani e gli attivisti, a cui però il presidente regionale non si è presentato. E' lo stesso Comitato a raccontare l'episodio.

"Per ottobre - scrive in una nota - è programmato l'ennesimo tavolo interistituzionale, da qui parte l'idea di presentare il nostro progetto alla Regione (che tra l'altro è anche proprietaria di molti degli immobili coinvolti) in modo che il Presidente Eugenio Giani potesse promuovere durante il tavolo le nostre proposte nate da bisogni reali e concreti della comunità. Venerdì 14 ottobre 2022, in mattinata, la segreteria del Presidente della Regione Eugenio Giani ha comunicato che sarebbe stato possibile incontrare il governatore quella sera stessa alle ore 21 circa, direttamente a Coltano. Nonostante i tempi molto stretti ci siamo organizzati e ci siamo riuniti al Circolo Arci del paese in attesa del Presidente della Regione. Dopo aver atteso per circa due ore, e senza ricevere nessuna comunicazione in merito, increduli del comportamento istituzionale da parte della prima carica della regione Toscana, abbiamo preso atto che il Presidente non sarebbe mai arrivato".

"Ad oggi - prosegue il Comitato - non è arrivata neppure una parola. Dispiace costatare quella che sembra proprio un mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle cittadine che, senza alcun interesse personale o politico, cercano di salvaguardare la terra in cui vivono. Pur esprimendo la nostra amarezza e la nostra disillusione diciamo 'noi ci siamo' e 'siamo sempre pronti a un confronto'. Il nostro impegno - concludono gli attivisti - non si ferma, infatti tra poche settimane presenteremo insieme al Movimento No Base il progetto 'Rinasce Coltano' a tutta la città di Pisa, siamo sicuri che le cittadine e i cittadini apprezzeranno il lavoro svolto e che sosteranno tutte le nostre prossime iniziative".