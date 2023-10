Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la nuova pista ciclabile del Cnr. L’intervento, finanziato con fondi del Pnrr per un importo complessivo di circa 200mila euro, permette di realizzare il collegamento ciclabile tra l’asse via di Pratale-via Moruzzi e la pista ciclabile di via Matteucci-via di Cisanello. La fine dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2023.

"L’intervento - spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - riguarda la realizzazione del percorso ciclabile che collega la viabilità ciclabile esistente a nord della città di Pisa, al confine con il Comune di San Giuliano Terme lungo l’asse via di Pratale-via Moruzzi, con la pista ciclabile di via Matteucci-via di Cisanello, ovvero il percorso che si estende ad est della città a partire dall’attuale rotatoria del Cnr fino a via Matteucci in prossimità del Centro Forum, a chiusura dell’anello ciclabile. Considerata l’alta concentrazione di istituti scolastici e universitari, l’area di ricerca del Cnr, gli alloggi per gli studenti, le aree verdi e sportive come lo skate park, i tanti servizi pubblici e attività commerciali lungo il tracciato o nelle immediate vicinanze, è chiara l’importanza della realizzazione del percorso ciclabile e pedonale come principale collegamento urbano e interurbano utile a promuovere la mobilità sostenibile. Con questo nuovo tratto, dalla zona di Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme sarà possibile arrivare a Cisanello, e da qui ricollegarsi alla pista ciclabile che va verso il centro della città. Dopo la pista ciclabile in via Contessa Matilde e il proseguimento della Cicloposta del Trammino in via Viaccia, questa è la terza delle cinque ciclovie finanziate con fondi Pnrr che stiamo realizzando per ampliare e potenziare la rete della mobilità ciclabile in città".

Il progetto nel dettaglio prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria lungo la viabilità principale esistente (via Volpi e via Luzzatto), dove sono presenti aree ancora libere, a partire dal perimetro del Cnr. Percorsi circa 300 metri su questo lato della strada è necessario spostarsi sull’altro lato, dove il marciapiede prosegue fino al semaforo di via Valgimigli. Più avanti, nel tratto lungo via Nenni, si prevede lo spostamento del percorso all’interno del parco lineare 'delle Torri' che corre pressoché parallelo alla strada e contiene già al suo interno tre percorsi pavimentati in autobloccanti, di cui uno può essere riservato al transito delle biciclette.

Per dare continuità alla pista ciclabile è prevista un riorganizzazione della carreggiata stradale sull’asse viario via Valgimigli-via De Ruggiero ad est del semaforo, ricavando due corsie ciclabili laterali. Infine, per arrivare a ricongiungersi con la pista ciclabile di via Matteucci, dal parco 'delle Torri' la pista ciclabile attraversa via di Cisanello (con un adeguamento dell’attraversamento rialzato) e si trasforma in percorso ciclopedonale per passare nella piazzetta e raggiungere l’attraversamento pedonale esistente, da adeguare e riqualificare.