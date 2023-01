Inaugurata la 'seconda vita' del ristorante L'Europeo

Un nuovo inizio all'insegna dell'accoglienza e della qualità. Da qui riparte il ristorante L'Europeo, storico locale al numero 177 di via Santa Maria, a due passi da piazza del Duomo, che inizia il 2023 con una nuova gestione salutata con un taglio del nastro dai due titolari Fabrizio Buonocore e Gianluca Alfieri alla presenza di Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Pisa, dell'assessore al commercio Paolo Pesciatini e della responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli.

"Siamo cugini e ci conosciamo da una vita, affrontiamo con passione ed entusiasmo questa nuova avventura" annunciano gli imprenditori Fabrizio Buonocore e Gianluca Alfieri, che sarà anche il nuovo chef del ristorante. "Dopo diverse esperienze nel mondo delle ristorazione cercavamo un locale che ci permettesse di cominciare a lavorare insieme e L'Europeo, locale presente a Pisa dagli anni '80, con una forte storia alle spalle ci ha dato la giusta sicurezza. Proponiamo una cucina di qualità e attenta ai prodotti del territorio, per soddisfare le esigenze non solo dei turisti, ma anche dei cittadini pisani e non che vorranno provare le nostre specialità. Ci auguriamo davvero di iniziale l'anno nuovo nel migliore dei modi".

"Siamo di fronte a una storica attività che continuerà a dare lustro alla nostra città, nei pressi di una delle piazze più belle del mondo" afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "Salutiamo con piacere il nuovo percorso di un'importante attività di ristorazione che opera in un contesto particolarmente prestigioso e inserita in un luogo iconico della città, congratulazioni ai nuovi titolari" gli auguri dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.