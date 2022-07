Interruzione corrente in centro a Pisa, l'azienda elettrica: "Urgente e non rinviabile"

In riferimento ai lavori alle linee elettriche di oggi, 15 luglio, previsti tra via Oberdan e via San Francesco a Pisa con interruzione del servizio, E-Distribuzione risponde alle critiche di Confesercenti sui disagi subiti dai commercianti. "L'intervento è urgente e non rinviabile - insiste l'azienda - perché occorre sostituire delle apparecchiature danneggiatesi che rischiano di evolvere in un guasto di lunga durata. Per questo motivo le squadre operative dell’Azienda elettrica sostituiranno la componentistica interessata e rinnoveranno anche gli scomparti d’impianto interni, installando apparecchiature di ultima generazione che miglioreranno la qualità del servizio. Le operazioni devono svolgersi necessariamente in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, con bypass da linee di riserva E-Distribuzione ha circoscritto l’area del 'fuori servizio temporaneo' a un gruppo ristretto di utenze ed i lavori termineranno entro la mattinata. Nel caso specifico non era possibile per ragioni tecniche attivare un gruppo elettrogeno".

"E-Distribuzione è a disposizione delle Associazioni di categoria per ogni chiarimento e approfondimento - conclude - la società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra".