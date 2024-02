Via Cisanello, in corso interventi di riqualificazione e messa in sicurezza

Dopo varie segnalazioni ricevute in merito alla pericolosità di alcuni tratti viari posti tra via Luschi, via Cisanello e via Gioberti, in zona Cisanello, sono iniziati i primi interventi specifici da parte di Pisamo a fronte anche della riqualificazione del fabbricato (ex Acli-Csi), dei marciapiedi e della pubblica illuminazione come previsto da apposita convenzione in atto tra l’impresa costruttrice e il Comune di Pisa.



Nel frattempo è stato istituito sul tratto di via di Cisanello posto tra via Falconcini, via Baldacci e via Luschi, il senso unico da est verso ovest.

Per rendere maggiormente sicuro l'incrocio è stato istituito lo stop su via Cisanello e installato un pannello luminoso lampeggiante utile a segnalare l’intersezione e i vari attraversamenti pedonali come previsto dalle norme vigenti.

Previsto inoltre un attraversamento semaforizzato dinanzi all’asilo 'Giro Tondo' e all'ingresso delle Officine Garibaldi.