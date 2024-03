A Montopoli Valdarno una piazza dedicata a Margherita Hack

Un luogo di Montopoli dedicato a Margherita Hack. All’interno delle iniziative che il Comune, di concerto con le tante associazioni e realtà presenti sul territorio, ha organizzato per il mese di marzo è stata inserita l’intitolazione del parcheggio a Margherita Hack. Un parcheggio inaugurato qualche mese fa a conclusione del progetto di Forestazione Urbana, tra via Kennedy e la provinciale Romanina, un intervento possibile grazie ai lavori di urbanizzazione del comparto centrale di Fontanelle in capo a Conad e ai suoi partner. Un luogo strategico per la zona industriale che da oggi in poi avrà il nome di un’astrofisica, una divulgatrice scientifica e di un’attivista.



"Una scienziata ma soprattutto una donna dalla grande energia paragonabile a quella delle stelle che lei ha sempre studiato - ha detto il sindaco Giovanni Capecchi - abbiamo scelto di dedicare a Margherita Hack questo luogo strategico della nostra zona industriale per tutto ciò che rappresenta, come donna di scienza e non solo".



Dopo la scopertura del cartello è stata ricordata la figura di Margherita Hack insieme alla presidente del Club Soroptimist Valdarno Inferiore, Rosita Pallesi, e attraverso le parole, le storie e gli aneddoti di Ginevra di Marco e Francesco Magnelli che con la scienziata hanno portato avanti una collaborazione artistica sfociata poi in una profonda amicizia. Un ricordo artistico e umano che ha ripercorso alcuni episodi di quel tour che dal 2011 ha portato nei teatri italiani il concerto spettacolo 'L'anima della terra vista dalle stelle'.



"Crediamo fortemente che intitolare a Margherita Hack questo luogo centrale per la nostra zona industriale ricca di aziende tecnologicamente avanzate - ha detto il sindaco - possa essere un simbolo per ricordare la sua figura, la sua storia e la sua personalità ma anche per cercare di ridurre quella distanza che allontana ancora oggi le donne dal mondo della scienza".