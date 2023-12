Riparbella: da Capodanno entra in vigore la tassa di soggiorno

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 l’imposta di soggiorno per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune di Riparbella. "Il nostro era rimasto l’unico Comune dell’Ambito Turistico a non averla introdotta. Abbiamo quindi avviato - spiega il sindaco Salvatore Neri - un percorso di condivisione con gli imprenditori del settore per strutturarla. Gli introiti di questa imposta devono per legge essere investiti in progetti turistici, di promozione e valorizzazione del territorio e per un piccolo Comune come il nostro avere queste risorse offre la possibilità di portare avanti progetti importanti, pensati insieme a chi opera in questo campo".

L'imposta partirà dal 1° gennaio 2024 e sarà dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive riparbelline in tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, fino a 7 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi. La tariffa sarà di 1 euro al giorno.

Ad essere esentati dal pagamento saranno gli iscritti all'anagrafe di Riparbella, i minori di 18 anni, i familiari di persone ricoverate nelle strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare in una struttura ricettiva, i disabili non autosufficienti più un accompagnatore, le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, i lavoratori che esercitano all'interno della struttura (ad esempio lavoratori stagionali).

"Già dallo scorso anno abbiamo iniziato un percorso condiviso per individuare a quali progetti dare la priorità - aggiunge l’assessora Monica Marraffa - Abbiamo ricevuto dagli stessi operatori turistici indicazioni ad investire, come stiamo già facendo peraltro, su percorsi trekking e di e-bike, e su arredi urbani che caratterizzino il territorio come le cornici selfie panoramiche. Inoltre, per semplificare il compito degli operatori turistici abbiamo pensato di utilizzare per il pagamento dell’imposta di soggiorno lo stesso portale che già le strutture utilizzano per l'obbligo normativo istat". Ovvero per le strutture ricettive pisa.ricestat.it e per le locazioni turistiche pisa.motouristoffice.it. E' già on line un video su Youtube dedicato per spiegare il funzionamento del portale: https://www.youtube.com/watch?v=ZJcxL2JwPG8.