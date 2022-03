La cappella Sant'Agata si apre alla cittadinanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A partire dal prossimo 26 marzo e per ogni ultimo sabato del mese del periodo primaverile ed estivo l’Associazione Culturale Il Mosaico curerà l’apertura della cappella di Sant’Agata, recentemente restaurata dal Comune di Pisa, che ne è anche il proprietario. Ci fu grande partecipazione di pubblico lo scorso 5 febbraio, festa di Sant’Agata, quando alla presenza dell’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto fu inaugurata la piccola chiesa dopo il lungo intervento di restauro promosso dall’Amministrazione comunale con il determinante contributo della Fondazione Pisa. Nell’occasione tutti i presenti, a cominciare dal Sindaco Michele Conti, auspicarono un’apertura al pubblico costante e regolare nel tempo, e non estemporanea. L’auspicio è stato colto dall’Associazione Culturale Il Mosaico, guidata dal suo Presidente Cav. Riccardo Buscemi, che nelle settimane scorse aveva comunicato all’Amministrazione Comunale la disponibilità a garantire nel tempo l’apertura del monumento l’ultimo sabato del mese, per farlo visitare a cittadini e turisti. L’Amministrazione ha accettato e così, a partire dal sabato prossimo 26 marzo, ogni ultimo sabato del mese nel periodo primaverile ed estivo la cappella di Sant’Agata e il suo giardino saranno visitabili. Grazie a Il Mosaico, un piccolo angolo di paradiso sarà fruibile per leggere un libro, meditare, rilassarsi. Per quanto ovvio, l’ingresso è libero. La cappella ospiterà anche 2 concerti nei giorni 8 e 30 aprile, nonché un ciclo di seminari mensili curati da Don Maurizio Gronchi sul tema “Che cos’è la verità”, con l’obiettivo di stimolare una riflessione a più voci sul tema della verità, da diversi punti di vista. Giovani studiosi e professionisti di varie discipline introdurranno al dialogo sul tema, nella stupenda cornice della cappella di Sant’Agata, che, simbolicamente, rappresenta il senso profondo della verità in prospettiva cristiana: la verità è crocifissa, e l’antica martire Agata ne custodisce il segno. Il ciclo di seminari è promosso dal gruppo informale “Cultura e carità” di San Sepolcro, dalla Fondazione Casa Ilaria e dall’Associazione culturale “Il Mosaico”. Il calendario completo delle varie iniziative sarà comunicato nei prossimi giorni, mentre il monumento sarà visitabile sabato 26 marzo dalle ore 15.30 alle ore 19.30.