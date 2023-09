Latitante da 8 anni, scovato ad un controllo in zona stazione

Transitava in via Catalani, a due passi dalla stazione centrale di Pisa, a bordo della sua Seat Ibiza. Al controllo è emerso il suo passato e la pendenza della condanna. E' così che la Polizia di Pisa, impegnata in uno dei costanti servizi straordinari svolti dalle forze dell'ordine per la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti, ha fermato nel pomeriggio di ieri 22 settembre un cittadino lituano di 47 anni.

L'approfondimento investigativo ha permesso di riscontrare a carico del soggetto i precedenti penali per reati contro il patrimonio, in quanto componente di una banda di connazionali dediti ai furti seriali in abitazioni ed esercizi commerciali. L'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano, nel novembre del 2015, ne aveva disposto la cattura: in sostanza, era latitante da quasi 8 anni. L'uomo deve scontare 7 mesi di reclusione come residuo pena per reati commessi in Lombardia. Dopo un passaggio in Questura per la notifica degli atti ed il fotosegnalamento, è stato portato in carcere al Don Bosco, dove sconterà la sua pena.